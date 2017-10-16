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16 октября 2017
15 октября 2017
01:35  16 октября 2017 0

Пассажиры задымившегося «Боинга» успешно долетели до Сургута

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, UTair, ютейр
На этот раз лайнер "ЮТэйр" довез пассажиров без происшествийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пассажиры «Боинга 737» авиакомпании «ЮТэйр», который в воскресенье, 15 октября, совершил незапланированную посадку в аэропорту «Внуково» из-задымления на борту, прибыли в Сургут.

«Рейс UT295Т прибыл в аэропорт Сургута в 22:19 (20:19 мск)», — приводит ТАСС заявление справочной службы аэропорта Сургут.

Как ранее писало «URA.RU» самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс 295 по маршруту «Москва — Сургут», вернулся в аэропорт «Внуково» из-за сработавшего датчика обнаружения дыма. На борту лайнера находились 180 человек. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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