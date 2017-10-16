Пассажиры «Боинга 737» авиакомпании «ЮТэйр», который в воскресенье, 15 октября, совершил незапланированную посадку в аэропорту «Внуково» из-задымления на борту, прибыли в Сургут.
«Рейс UT295Т прибыл в аэропорт Сургута в 22:19 (20:19 мск)», — приводит ТАСС заявление справочной службы аэропорта Сургут.
Как ранее писало «URA.RU» самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс 295 по маршруту «Москва — Сургут», вернулся в аэропорт «Внуково» из-за сработавшего датчика обнаружения дыма. На борту лайнера находились 180 человек. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.