12:41 16 октября 2017 0

Блогеры отметили приверженность чиновников к Toyota Camry Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Жители Кургана возмущены дорогой покупкой областной избирательной комиссии, которая недавно обзавелась служебным автомобилем Toyota Camry за 1,6 млн рублей. При этом два года назад избирком закупил подобный автомобиль за 1,3 млн рублей.

Запись о техническом задании госзакупки с параметрами автомобиля, «точно подходящими под Toyota Camry 2.5 Comfort, цена которой 1,5 млн рублей», опубликовал анонимный telegram-канал «Курганский дед».

«Примечательно, что заявка на аукцион был создана за 4 дня до единого дня голосования, а уже через 4 дня после голосования заявка была закрыта. Победителем стала организация ООО „Кунцево Авто Трейдинг“, которая зарегистрирована в Чечне. Эта фирма заработала свыше 140 млн рублей на продаже автомобилей через госзакупки», -пишет «Курганский дед». И тут же напоминает, что избирком в 2014 году уже покупал один седан за 1,3 млн, характеристики которого тоже подпадают под Toyota Camry. «Неужели Валерий Самокрутов (глава облизбиркома — прим. редакции) заказал себе новый служебный автомобиль? Шикарно живете, Валерий Павлович, учитывая, что в этом году на выборах была самая низкая явка за всю историю», — обращается автор к главе облизбиркома Валерия Самокрутова.

Тему подхватил курганский блогер Илья Винштейн: «Зачем Курганской избирательной комиссии два седана за 3 млн рублей — большой вопрос. Почему за 1,6 млн, а не 500 тысяч? Почему автомобиль должен обладать кожаным салоном? Зачем нужен климат и круиз контроль и т. д.», — задается он вопросами на платформе ИА «Уральский меридиан». Блогер решил направить обращение в УФАС для проверки техзадания госзакупки.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» глава курганского избиркома Валерий Самокрутов подчеркнул, что по указанным характеристикам подходит несколько марок автомобилей. «Мы рассчитывали, что в аукционе примет участие несколько поставщиков, но заявился только один. Намерено эту марку никто не выбирал, аукцион проведен в соответствии с законом», — подчеркнул он Автомобиль был куплен за счет федерального бюджета, он заменит аварийную машину облизбиркома. Парк комиссии состоит всего из двух автомобилей, которые активно эксплуатируются. «В этом году, например, мы объехали двадцать районов области, проводили обучение членов участковых комиссий. Ездить по нашим трассам небезопасно, одного автомобиля не достаточно», — добавил Самокрутов.