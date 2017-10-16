{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
13 октября 2017
12 октября 2017
11:45  16 октября 2017 2

Тюменские чиновники придумали, как отпугнуть бомжей от фонтанов. ФОТО

Точки продажи воды в центре Екатеринбурга, фонтан, плотинка, исторический сквер
В Тюмени нашли способ убедить горожан не купаться в фонтанеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени купание в фонтанах запрещают под угрозой поражения электрическим током. Табличку с соответствующим предостережением заметил один из горожан около фонтана на улице Тульской перед зданием Сбербанка. Местные жители запрет восприняли с юмором.

В тюменских фонтанах купаться запрещено. Категорически
Фото: Данил Соловьев, Фейсбук

«Здоровье прежде всего, это всё, что надо знать о тюменских фонтанах, на заре новой октябрьской недели!», — написал автор снимка в Facebook. На фотографии видна табличка с надписью: «Внимание! Купание в фонтане запрещено! Опасность поражения электрическим током!». Фонтан, при этом, уже не работает — он отключен на зиму.

«Хорошо, что написали, как раз искупаться хотела», — пошутила одна из горожанок. Фотография попала в популярную местную группу «Настроение Тюмени». «У нас тут уже почти команда по синхронному [плаванию] собралась, и все электричества боятся», — добавил другой комментатор.

В МКУ «Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что табличку установили для того, чтобы предостеречь многочисленных нарушителей порядка. В частности, пока в фонтане была вода, туда постоянно забирались дети, а по вечерам «люди без определенного места жительства устраивали свои постирушки». При этом в фонтане установлено «достаточно мощное электрическое оборудование», включая насосы, которые могут представлять опасность для тех, кто использует фонтан в качестве ванны или бассейна.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров