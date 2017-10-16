Тюменские чиновники придумали, как отпугнуть бомжей от фонтанов. ФОТО

В Тюмени купание в фонтанах запрещают под угрозой поражения электрическим током. Табличку с соответствующим предостережением заметил один из горожан около фонтана на улице Тульской перед зданием Сбербанка. Местные жители запрет восприняли с юмором.
«Здоровье прежде всего, это всё, что надо знать о тюменских фонтанах, на заре новой октябрьской недели!», — написал автор снимка в Facebook. На фотографии видна табличка с надписью: «Внимание! Купание в фонтане запрещено! Опасность поражения электрическим током!». Фонтан, при этом, уже не работает — он отключен на зиму.
«Хорошо, что написали, как раз искупаться хотела», — пошутила одна из горожанок. Фотография попала в популярную местную группу «Настроение Тюмени». «У нас тут уже почти команда по синхронному [плаванию] собралась, и все электричества боятся», — добавил другой комментатор.
В МКУ «Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что табличку установили для того, чтобы предостеречь многочисленных нарушителей порядка. В частности, пока в фонтане была вода, туда постоянно забирались дети, а по вечерам «люди без определенного места жительства устраивали свои постирушки». При этом в фонтане установлено «достаточно мощное электрическое оборудование», включая насосы, которые могут представлять опасность для тех, кто использует фонтан в качестве ванны или бассейна.