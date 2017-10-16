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16 октября 2017
13:06  16 октября 2017 8

Основатель националистического батальона «Азов» покончил с собой

Националист найден в лесопарке с огнестрельным ранениемФото: politnavigator.net

В лесопарке под Харьковом нашли труп 37-летнего основателя националистического батальона «Азов» Виталия Княжевского, у которого был позывной Витус. Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной Рады от радикальной партии Игорь Мосийчук.

«Страшное известие! Не могу поверить, не укладывается в голове! Говорят, самоубийство. Будто Витус застрелился из ружья», — написал Игорь Мосейчук.

Виталий Княжевский родился в 1980 году в городе Изюм Харьковской области, был женат, имел дочь. В 2014 году принимал активное участие в подавлении антимайдана в Харькове. Участвовал в столкновении националистов и пророссийских активистов 14 марта 2014 года, в которых погибли два человека. Был арестован властями, но отпущен на поруки Мосейчука. Стал одним из организаторов националистического батальона «Азов», который имеет среди всех украинских добробатов самую дурную репутацию по числу мародерства, убийств и других преступлений против гражданского населения. Позже ушел со службы в Донбассе и активно занимался борьбой с «харьковским сеператизмом», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Фото: Facebook Игорь Мисийчук

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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