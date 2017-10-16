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12 октября 2017
14:05  16 октября 2017 0

В Тюмени автобус врезался в арку дома. За рулем был собутыльник водителя

За рулем микроавтобуса был нетрезвый тюменецФото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени в арку дома врезался микроавтобус, за рулем которого сидел пьяный мужчина, уже лишенный водительских прав. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, как тюменец оказался за рулем автобуса.

Инцидент произошел 15 октября в девять часов утра. Микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в арку дома на улице Циолковского, 15. Очевидцы вызвали ему скорую помощь для мужчины, который получил раны лица. Инспекторы ГИБДД выяснили, что пострадавший — 49-летний тюменец и работает водителем автобуса, который принадлежит местному бизнесмену.

Мужчина рассказал, что перед этим вечером вместе со своим знакомым пил водку прямо в салоне Mercedes Sprinter и там же заснул. Проснулся он уже от удара. За рулем в это время был его собутыльник.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Инспекторы ГИБДД проверили на алкотестере 31-летнего мужчину, который устроил аварию — показания прибора составили 1,08 мг/л. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторную пьяную езду. В областном ГИБДД уточнили, что микроавтобус не участвует в регулярных пассажирских перевозках — его используют по заказам. Сейчас инспекторы проводят проверку в отношении владельца транспорта.

Надежда Карташова
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