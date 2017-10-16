В Тюмени автобус врезался в арку дома. За рулем был собутыльник водителя

В Тюмени в арку дома врезался микроавтобус, за рулем которого сидел пьяный мужчина, уже лишенный водительских прав. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, как тюменец оказался за рулем автобуса.
Инцидент произошел 15 октября в девять часов утра. Микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в арку дома на улице Циолковского, 15. Очевидцы вызвали ему скорую помощь для мужчины, который получил раны лица. Инспекторы ГИБДД выяснили, что пострадавший — 49-летний тюменец и работает водителем автобуса, который принадлежит местному бизнесмену.
Мужчина рассказал, что перед этим вечером вместе со своим знакомым пил водку прямо в салоне Mercedes Sprinter и там же заснул. Проснулся он уже от удара. За рулем в это время был его собутыльник.
Инспекторы ГИБДД проверили на алкотестере 31-летнего мужчину, который устроил аварию — показания прибора составили 1,08 мг/л. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторную пьяную езду. В областном ГИБДД уточнили, что микроавтобус не участвует в регулярных пассажирских перевозках — его используют по заказам. Сейчас инспекторы проводят проверку в отношении владельца транспорта.