Работники Курганского машиностроительного завода жалуются, что на предприятии до сих пор не включили отопление. В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Курган» подтвердили, что сейчас в отношении завода действует 50% ограничение подачи природного газа.
Меры были введены из-за накопившихся долгов, размер которых оперативно уточнить не удалось. Однако ожидается, что в ближайшее время задолженность будет ликвидирована, и газ начнет поступать в полном объеме.
В последние годы КМЗ испытывает большие финансовые трудности: завод работает с убытком и имеет огромные долги, в том числе по кредитам. В начале 2016 года завод возглавил зять режиссера Никиты Михалкова, вице-президент «Концерна „Тракторные заводы“» Альберт Баков. 30 июня акционеры приняли решение о передаче оборонного предприятия от концерна «Тракторные заводы» под управление АО «Центромашпроект» госкорпорации «Ростех».