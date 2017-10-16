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Главные новости Курганской области
15:48  16 октября 2017 1

В Кургане замерзают рабочие завода зятя Михалкова. Предприятие отключили от отопления из-за долгов

Курганский машиностроительный завод. Курган, кмз, курганский машиностроительный завод, бмп памятник
На КМЗ по-прежнему переби с тепломФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Работники Курганского машиностроительного завода жалуются, что на предприятии до сих пор не включили отопление. В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Курган» подтвердили, что сейчас в отношении завода действует 50% ограничение подачи природного газа.

Меры были введены из-за накопившихся долгов, размер которых оперативно уточнить не удалось. Однако ожидается, что в ближайшее время задолженность будет ликвидирована, и газ начнет поступать в полном объеме.

В последние годы КМЗ испытывает большие финансовые трудности: завод работает с убытком и имеет огромные долги, в том числе по кредитам. В начале 2016 года завод возглавил зять режиссера Никиты Михалкова, вице-президент «Концерна „Тракторные заводы“» Альберт Баков. 30 июня акционеры приняли решение о передаче оборонного предприятия от концерна «Тракторные заводы» под управление АО «Центромашпроект» госкорпорации «Ростех».

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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