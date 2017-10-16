Из Екатеринбурга сбегут треть бизнесменов. Налоги выросли в 28 раз

22:37 16 октября 2017 4

Малые фирмы готовятся к массовому закрытию Фото: Антон Белицкий © URA.RU

На прошлой неделе бизнесмены, владеющие помещениями в ряде екатеринбургских торговых центров, впервые получили извещения об уплате налога на имущество физических лиц и налога на землю по кадастровой стоимости. Им пришли платежки сразу за 2015 и 2016 год, суммы в которых выросли в десятки раз.

В редакцию «URA.RU» обратился владелец консалтинговой фирмы, занимающей офис площадью 38,6 квадратных метров в офисном центре «БУМ» Сергей Черкасов. Он известен екатеринбуржцам как бывший глава Орджоникидзевского района. За 2014 год чиновник заплатил налог за имущество в размере 3492 рубля. За 2015 год ему счет на уплату налогов выставлять не стали, так как не была проведена кадастровая оценка помещения. Поэтому, в конце прошлой недели ему было выставлено сразу два счета — на уплату за 2015 год 96 409 рублей и аналогичной суммы за 2016 год.

Сергей Черкасов пояснил, что на схожую величину увеличились платежи других собственников этого и еще как минимум двух других торговых центров. В них были проведены собрания бизнесменов. Треть их участников заявили о намерении закрыть бизнес или перенести его соседние города. Еще треть готовят иски в суд. Остальные попытаются затянуть пояса и продолжить работу в текущем режиме.

Сергей Черкасов (слева) в последнее время занимался консалтинговым бизнесом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Черкасов вместе с партнерами намерен продать принадлежащее ему помещение, после чего открыть аналогичное предприятие в Верхней Пышме или в Арамили. «Но по кадастровой цене в 120 тысяч рублей за квадратный метр наш офис никто не купит. Это нереально завышенная цена. Даже за 60 тысяч рублей за квадратный метр продать невозможно. Поэтому я хочу сделать через „URA.RU“ публичную оферту — любой, кто поможет нам продать помещение по кадастровой стоимости, получит из моих личных средств комиссию в размере 1,5 миллионов рублей», — пообещал Черкасов.

Бывший глава района считает, что причиной нынешнего кризиса стало принятое в 2014 году городской думой непродуманное решение об установлении максимально возможной ставки налога на иное имущество физлиц в размере 2%. Последствиями такого решения, по мнению бизнесмена, станут массовый уход бизнесменов в «тень», закрытие большого числа фирм. Помимо этого, на рынок будет выставлено большое число офисных помещений, что приведет к обрушению цен на коммерческую недвижимость и падению рентабельности новых девелоперских проектов. Все это, по мнению Черкасова, приведет к снижению налоговой базы в Екатеринбурге и последующему падению доходной части муниципального бюджета.

Еще одним неприятным последствием происходящего станут массовые сокращения работников закрывающихся, либо сокращающих издержки из-за возросших расходов малых предприятий.

Опрошенные «URA.RU» владельцы торговых центров сообщили, что заранее знали об указанных проблемах и сумели через суд снизить кадастровую стоимость своих активов в разы. По их мнению, с резким повышением налогов столкнулись лишь владельцы малых фирм, для которых обременительны судебные расходы, либо владельцы фирм с долевым участием. В последнем случае соучредителям часто бывает сложно принять консолидированное решение по какому-либо вопросу.

Александр Косинцев готов перепроверить обоснованность принятых гордумой решений Фото: Анна Майорова © URA.RU

В областном мингосимущества «URA.RU» сообщили, что все недовольные кадастровой оценкой бизнесмены имеют право обратиться в специально созданную с участием руководителей ведомства комиссию, которая может принять решение о снижении стоимости активов. При получении отрицательного решения у коммерсантов остается право на дальнейшую защиту своих прав в суде.

Заместитель председателя бюджетной комиссии Екатеринбургской гордумы Александр Косинцев призвал недовольных бизнесменов присылать завышенные платежки и прочие документы в гордуму. Изучив материалы, депутаты проанализируют эффективность ранее принятых налоговых решений и поставят вопрос об их корректировке: «Рост налога в 28 раз свидетельствует, что имело место ошибка. Так недолжно быть».

Руководитель свердловской областной организации «ОПОРА России» Илья Тыщенко также готов рассмотреть все обращения бизнесменов: «Происходящее свидетельствует о фактической отмене презумпции невиновности. Ставки и кадастровую оценку подняли сразу для всех. И теперь коммерсантам приходится нанимать юристов, тратить деньги и нервы, доказывая свою правоту. Сделать это, как показывает опыт, могут не все».