Страж порядка, находясь на охоте, случайно выстрелил сам себе в пятую точку. Несчастный курьезный случай произошел на охоте во время отпуска сотрудника ОП № 24 города Каменска-Уральского в Свердловской области.
«В настоящее время по данному факту территориальным отделом внутренних дел проводится служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, произошел несчастный случай», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Стало известно, что полицейский случайно выстрелил себе в ягодицу из своего зарегистрированного охотничьего ружья. В больнице врачи извлекли из мягких тканей дробинки. «Этот день для него станет вторым днем рождения. Если бы ружье было заряжено не дробью, а пулей, все получилось бы иначе», — добавил Валерий Горелых.
Когда полицейский выйдет на работу, в ОВД проведут служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства ранения, а также того, в каком состоянии находился мужчина.