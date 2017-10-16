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Главные новости Свердловской области
18:01  16 октября 2017 2

Уральский полицейский чуть не убил себя на охоте

Врачи достали из мягкого места правоохранителя дробинки (архивный снимок)Фото: papa-news.ru

Страж порядка, находясь на охоте, случайно выстрелил сам себе в пятую точку. Несчастный курьезный случай произошел на охоте во время отпуска сотрудника ОП № 24 города Каменска-Уральского в Свердловской области.

«В настоящее время по данному факту территориальным отделом внутренних дел проводится служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По одной из версий, произошел несчастный случай», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Стало известно, что полицейский случайно выстрелил себе в ягодицу из своего зарегистрированного охотничьего ружья. В больнице врачи извлекли из мягких тканей дробинки. «Этот день для него станет вторым днем рождения. Если бы ружье было заряжено не дробью, а пулей, все получилось бы иначе», — добавил Валерий Горелых.

Когда полицейский выйдет на работу, в ОВД проведут служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства ранения, а также того, в каком состоянии находился мужчина.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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