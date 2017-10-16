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Главные новости Пермского края
19:14  16 октября 2017 0

Голодные пермяки пожаловались на «коммунальный терроризм» газовиков

ЧТПЗ Челябинск, опасно газ
Жильцы остались не только без голубого топлива, но и без горячей воды, которая от него напрямую зависитФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Перми отключают газ из-за того, что специалисты не могут попасть во все квартиры для проверки оборудования. Многие остались не только без голубого топлива, но и без горячей воды, которая от него напрямую зависит.

В пятиэтажке по адресу Капитана Пирожкова, 36 стоят газовые колонки для нагрева воды. При этом с 12 октября в четырех из семи подъездах отключен газ, то есть жильцы не только не могут приготовить еду, но и элементарно помыться. Топливо в доме отключили из-за того, что специалисты ООО «РегионГазСервис» не смогли попасть во все квартиры для проверки газового оборудования. «Они приходят с 9:00 до 17:00 — когда у них идет рабочий день, но в это время все жильцы тоже на работе. Дома сидят либо пожилые люди, либо дети, к которым газовики не имеют права заходить без присутствия родителей. В итоге людям отключают газ. Это коммунальный терроризм», — говорит «URA.RU» председатель ТСЖ Алексей Абросимов.

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Жителей Перми оставили без газа на неопределенный срок

До того, как два года назад жильцы проголосовали за создание ТСЖ, их дом обслуживала управляющая компания «Кама». «Еще при „Каме“ проходили проверки газового оборудования и выяснялось, что в доме стоят новые краны. А при нынешней проверке нам говорят, что, оказывается, эти краны нужно срочно менять и они уже два года как почти неисправны. Это коммунальный терроризм!» — возмущается Алексей Абросимов.

По словам начальника отдела по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром-Межрегионгаз» Виталия Водопьянова, обычно газ полностью перекрывается только в том случае, если зафиксирована утечка — даже самая маленькая. «Хочу заметить, что газовики по своей воле не приходят — они проводят проверки по договору с управляющей компанией или ТСЖ и именно УК и ТСЖ должны организовать присутствие жильцов в квартирах», — поясняет собеседник.

Напомним, в июле этого года в Перми сложилась похожая ситуация с проверкой газового оборудования. Тогда без газа остались некоторые жильцы микрорайона Нагорный. Жильцы сетовали, что газовики приходят с проверками в сезон отпусков, когда многих нет дома.

Анна Белкина
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