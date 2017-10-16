19:14 16 октября 2017 0

Жильцы остались не только без голубого топлива, но и без горячей воды, которая от него напрямую зависит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Перми отключают газ из-за того, что специалисты не могут попасть во все квартиры для проверки оборудования. Многие остались не только без голубого топлива, но и без горячей воды, которая от него напрямую зависит.

В пятиэтажке по адресу Капитана Пирожкова, 36 стоят газовые колонки для нагрева воды. При этом с 12 октября в четырех из семи подъездах отключен газ, то есть жильцы не только не могут приготовить еду, но и элементарно помыться. Топливо в доме отключили из-за того, что специалисты ООО «РегионГазСервис» не смогли попасть во все квартиры для проверки газового оборудования. «Они приходят с 9:00 до 17:00 — когда у них идет рабочий день, но в это время все жильцы тоже на работе. Дома сидят либо пожилые люди, либо дети, к которым газовики не имеют права заходить без присутствия родителей. В итоге людям отключают газ. Это коммунальный терроризм», — говорит «URA.RU» председатель ТСЖ Алексей Абросимов.

До того, как два года назад жильцы проголосовали за создание ТСЖ, их дом обслуживала управляющая компания «Кама». «Еще при „Каме“ проходили проверки газового оборудования и выяснялось, что в доме стоят новые краны. А при нынешней проверке нам говорят, что, оказывается, эти краны нужно срочно менять и они уже два года как почти неисправны. Это коммунальный терроризм!» — возмущается Алексей Абросимов.

По словам начальника отдела по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром-Межрегионгаз» Виталия Водопьянова, обычно газ полностью перекрывается только в том случае, если зафиксирована утечка — даже самая маленькая. «Хочу заметить, что газовики по своей воле не приходят — они проводят проверки по договору с управляющей компанией или ТСЖ и именно УК и ТСЖ должны организовать присутствие жильцов в квартирах», — поясняет собеседник.

Напомним, в июле этого года в Перми сложилась похожая ситуация с проверкой газового оборудования. Тогда без газа остались некоторые жильцы микрорайона Нагорный. Жильцы сетовали, что газовики приходят с проверками в сезон отпусков, когда многих нет дома.