В Кетовском районном суде Курганской области завтра, 17 октября, начинается судебный процесс по делу бывшего директора Лесниковского лицея им. А. В. Тюнина Гульжан Болесты. Женщину обвиняют в растрате, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, указывается на сайте суда.
Как рассказали «URA.RU» родители учеников лицея, из-за незаконных действий директора на протяжении четырех лет школа не могла дождаться ремонта, на который выделили финансирование. Также, несмотря на проведение кровельных работ, в учебном заведении до сих пор протекает крыша.
По их словам, за недовольство в адрес Болесты некоторые сотрудники лицея лишились работы. «Из школы ушло несколько учителей со стажем, сейчас нет учителей начальной школы. На них морально давили, чтобы они уволились по собственному желанию», — сообщил агентству источник в родительском комитете.
Гульжан Болеста покинула пост директора Лесниковского лицея весной этого года. Согласно списку дел, назначенных к слушанию, опубликованному на сайте Кетовского суда, заседание по делу начнется в 10:00, председательствовать будет судья Ольга Седых.