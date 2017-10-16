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Главные новости Курганской области
19:32  16 октября 2017 0

Директора зауральского лицея «с протекающей крышей» судят за растрату и превышение полномочий

Новиков Илья, весы, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
Родители учеников лицея самолично добивались увольнения Гульжан БолестыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кетовском районном суде Курганской области завтра, 17 октября, начинается судебный процесс по делу бывшего директора Лесниковского лицея им. А. В. Тюнина Гульжан Болесты. Женщину обвиняют в растрате, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, указывается на сайте суда.

Как рассказали «URA.RU» родители учеников лицея, из-за незаконных действий директора на протяжении четырех лет школа не могла дождаться ремонта, на который выделили финансирование. Также, несмотря на проведение кровельных работ, в учебном заведении до сих пор протекает крыша.

По их словам, за недовольство в адрес Болесты некоторые сотрудники лицея лишились работы. «Из школы ушло несколько учителей со стажем, сейчас нет учителей начальной школы. На них морально давили, чтобы они уволились по собственному желанию», — сообщил агентству источник в родительском комитете.

Гульжан Болеста покинула пост директора Лесниковского лицея весной этого года. Согласно списку дел, назначенных к слушанию, опубликованному на сайте Кетовского суда, заседание по делу начнется в 10:00, председательствовать будет судья Ольга Седых.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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