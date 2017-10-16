21:17 16 октября 2017 0

Стас Михайлов успел прогуляться по Нижневартовску Фото: stas-mihaylov.ru

Жители Нижневартовска делятся в соцсетях фотографиями певца Стаса Михайлова, приезжавшего в город с концертом. Артиста запечатлели на улице и в храме.

В Нижневартовске Стаса Михайлова сфотографировали на улицах, местные жители обсуждали, что успел увидеть исполнитель в «столице Самотлора». Пользователи также рассказали, что Михайлова видели в местном храме, куда он приходил на службу.

Жители Нижневартовска с иронией отнеслись к визиту звезды шоу-бизнеса. «Знакомый говорил, что организаторы концерта Стаса Михайлова заказали изготовление табличек „Осторожно! Мокрый пол!“» — пишет Евгений Ермаков, намекая на сентиментальность поклонниц певца. «Это настоящий, что ль? Я думала в городе двойник Стаса Михайлова нашелся», — удивляется пользовательница Elena Spring. «Тоже вахтовик — по-своему», — отмечают другие.

1/3 Стас Михайлов на улицах Нижневартовска Фото: группа «Типичный Нижневартовск», «ВКонтакте»

Ранее Стас Михайлов должен был выступить в Ханты-Мансийске, но концерт пришлось отменить, поскольку местные жители не раскупили даже половины билетов.