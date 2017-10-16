Эксперт объяснил, почему Навальному так везет в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека с «особым трепетом» относится к российскому блогеру Алексею Навальному, ошибочно полагая, что он — значимая политическая фигура, — пояснил адвокат Дмитрий Аграновский Российскому агентству правовой и судебной информации.
«Совершенно очевидно, что жалобы Навального в ЕСПЧ рассматриваются гораздо быстрее остальных. Кроме того, все решения — всегда в его пользу. Даже по выигранным жалобам. То есть в других случаях суд в какой-то части может отказать, но не в случае с Навальным. Суд признает все, о чем он просит», — отметил адвокат.
Аграновский объясняет особое отношение со стороны ЕСПЧ к Навальному «ошибочным представлением» о нем как лидере оппозиции.
»(Суд) ошибочно полагает, что Навальный — лидер оппозиции, а суд тем самым якобы помогает демократии в России.
Наверняка они (ЕСПЧ) видят в нем кандидата на президентский пост, тогда как в действительности его электоральный вес равен полутора процентам, если не меньше»,
— говорит юрист в интервью РАПСИ.
Последняя жалоба Олега Навального в ЕСПЧ касается нарушение его прав на свободу и личную неприкосновенность. Во вторник, 17 октября, суд огласит решение по данному делу.