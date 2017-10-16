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16 октября 2017
23:02  16 октября 2017 1

Эксперт объяснил, почему Навальному так везет в ЕСПЧ

Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Жалобы блогера Навального европейский суд по правам человека рассматривает в особом порядкеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейский суд по правам человека с «особым трепетом» относится к российскому блогеру Алексею Навальному, ошибочно полагая, что он — значимая политическая фигура, — пояснил адвокат Дмитрий Аграновский Российскому агентству правовой и судебной информации.

«Совершенно очевидно, что жалобы Навального в ЕСПЧ рассматриваются гораздо быстрее остальных. Кроме того, все решения — всегда в его пользу. Даже по выигранным жалобам. То есть в других случаях суд в какой-то части может отказать, но не в случае с Навальным. Суд признает все, о чем он просит», — отметил адвокат.

Аграновский объясняет особое отношение со стороны ЕСПЧ к Навальному «ошибочным представлением» о нем как лидере оппозиции.

»(Суд) ошибочно полагает, что Навальный — лидер оппозиции, а суд тем самым якобы помогает демократии в России.

Наверняка они (ЕСПЧ) видят в нем кандидата на президентский пост, тогда как в действительности его электоральный вес равен полутора процентам, если не меньше»,

— говорит юрист в интервью РАПСИ.

Последняя жалоба Олега Навального в ЕСПЧ касается нарушение его прав на свободу и личную неприкосновенность. Во вторник, 17 октября, суд огласит решение по данному делу.

Наталья Михалева
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