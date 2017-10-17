10:02 17 октября 2017 0

Машине Олега Газманова пробило два колеса Фото: depositphotos.com © URA.RU

Известный российский певец Олег Газманов попал в аварию по дороге на концерт в Перми. Об этом артист сам сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 16 октября.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ДТП произошло на трассе в Пермском крае, куда Газманов приехал с выступлением. По пути в столице региона машина, в которой находился музыкант, попала в яму. В результате у автомобиля пробило два колеса.

«Усольский район, Пермский край.Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!» — приводит «Национальная служба новостей» сообщение певца.

Ранее, напомним, информагентство Nation News сообщало, что участник «Квартета-И», актер Александр Демидов, выехав на встречную полосу, попал в ДТП в Московской области.