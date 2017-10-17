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17 октября 2017
16 октября 2017
10:02  17 октября 2017 0

Газманов попал в ДТП по пути на концерт в Перми. ФОТО

Отъезд, Газманов Олег, газманов олег
Машине Олега Газманова пробило два колесаФото: depositphotos.com © URA.RU

Известный российский певец Олег Газманов попал в аварию по дороге на концерт в Перми. Об этом артист сам сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 16 октября.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ДТП произошло на трассе в Пермском крае, куда Газманов приехал с выступлением. По пути в столице региона машина, в которой находился музыкант, попала в яму. В результате у автомобиля пробило два колеса.

«Усольский район, Пермский край.Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!» — приводит «Национальная служба новостей» сообщение певца.

Ранее, напомним, информагентство Nation News сообщало, что участник «Квартета-И», актер Александр Демидов, выехав на встречную полосу, попал в ДТП в Московской области.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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