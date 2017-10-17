В ходе рассмотрения апелляции в Курганском областном суде прокурор предложил назначить реальный срок главе Кетовского района Александру Носкову, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.
Гособвинитель требует назначить Носкову наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет, а также штрафа 5,5 млн рублей. В ходе заседания были заслушаны аудиозаписи разговоров Носкова с главным свидетелем обвинения — предпринимателем Александром Кузьменко. Обвинение считает, что на них зафиксирован момент передачи взятки.
В итоге слушание решили отложить до 26 октября, чтобы стороны смогли подготовиться к прениям.
Кетовский райсуд признал Носкова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Ему назначили штраф 3,5 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, государственных унитарных предприятиях и учреждениях на 4 года. Сам Носков заявляет о своей невиновности.