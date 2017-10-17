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Главные новости Курганской области
11:40  17 октября 2017 1

Главе «курганской Рублевки» предложили дать реальный срок. Но решение снова откладывается

Общественные слушания по вопросам отходов в Кетовском районе. Кетово Курганская обл., носков александр
Александр Носков с обвинением не согласенФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ходе рассмотрения апелляции в Курганском областном суде прокурор предложил назначить реальный срок главе Кетовского района Александру Носкову, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

Гособвинитель требует назначить Носкову наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет, а также штрафа 5,5 млн рублей. В ходе заседания были заслушаны аудиозаписи разговоров Носкова с главным свидетелем обвинения — предпринимателем Александром Кузьменко. Обвинение считает, что на них зафиксирован момент передачи взятки.

В итоге слушание решили отложить до 26 октября, чтобы стороны смогли подготовиться к прениям.

Кетовский райсуд признал Носкова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Ему назначили штраф 3,5 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, государственных унитарных предприятиях и учреждениях на 4 года. Сам Носков заявляет о своей невиновности.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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