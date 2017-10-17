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12:26  17 октября 2017 0

Пермские рабочие обратились к Путину с просьбой. Речь идет о договоренностях президента и губернатора

Инаугурация Губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим, инаугурация
Заводчане беспокоятся, что из-за картинной галереи потеряют работуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Рабочие пермского завода «Ремпутьмаш» записали обращение к президенту России Владимиру Путину, попросив его вмешаться в ситуацию, которая складывается вокруг предприятия. Они беспокоятся, что после того, как краевые власти выкупят у завода участок земли для строительства галереи и музея, сотрудники могут остаться без работы, а производство — исчезнуть.

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В обращении рабочие подчеркнули важность Горнозаводской железнодорожной ветки, которую власти намерены демонтировать. До работы, по словам заводчан, многие добираются на электричке. Кроме того, ветка соединяет не только отдаленные районы Перми, но всего Пермского края — и фактически является заменой метро, которое в городе так и не построили.

Что касается самого завода, он пережил несколько кризисов, которые сопровождались массовыми сокращениями. При этом предприятие все это время продолжало выпускать новую железнодорожную технику, налаживало ее серийное производство и неоднократно занимало первые места на международных отраслевых выставках в Калуге.

«Если продажа территории завода все же неизбежна, то хотя бы приостановите ее до тех пор, пока завод не будет перенесен со своими производственными мощностями на другую территорию в черте города Перми, где бы наш коллектив мог продолжать работать на благо нашей великой Родины», — попросили заводчане у президента.

Спустя некоторое время выложенный на YouTube видеоролик стал недоступен. Однако к этому времени обращение успели растиражировать местные СМИ, в том числе портал 59.RU.

Как уже сообщало «URA.RU», губернатор заявил о намерении перенести на площадку «Ремпутьмаша» галерею, которая сегодня располагается в здании православного кафедрального собора. Концепцию развития набережной Камы в целом губернатор презентовал президенту во время его визита в Пермь 8 сентября, а 20 сентября в Москве, на встрече с главами регионов, президент напомнил Решетникову о той беседе.

Почти сразу после этого Решетников добился от депутатов краевого парламента выделения денег на новое здание галереи. Участок земли, который власти выкупят у РЖД, обойдется бюджету в 445 миллионов рублей.

Сергей Демин
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