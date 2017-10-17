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Главные новости Тюменской области
12:02  17 октября 2017 1

На заводе «Сибура» в Тобольске произошло ЧП со стрельбой. По предприятию бродила агрессивная медведица с медвежонком

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
По территории огромного предприятия гуляла медведица с медвежонкомФото: pixabay.com

Необычное ЧП произошло в Тобольске. Из ближайшего леса на завод, где работают сотни людей, забрела медведица с медвежонком. Чтобы избежать трагедии, пришлось принимать чрезвычайные меры.

Как сообщил источник «URA.RU» в Тобольске, на минувшей неделе медведица с медвежатами забрели на территорию завода «Тобольск Полимер», входящего в нефтехимический кластер «Сибур Тобольск». Хищница не желала уходить, и сотрудникам предприятия никак не удавалось ее выгнать. Вызванные инспекторы Госохотуправления по Тюменской области, по неподтвержденным данным источника, не имели лицензии и не смогли сразу решить проблему.

В пресс-службе предприятия «Сибур Тобольск» подтвердили факт происшествия, но указали, что медвежонок с медведицей был один. «Действительно, 12 октября был зафиксирован выход медведицы с медвежонком на территорию предприятия „СИБУР Тобольск“. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью работников предприятия служба охраны труда обратилась в Госохотуправление Тюменской области с просьбой принять меры в рамках законодательства об охране объектов животного мира, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе. — Для обследования территории предприятия Госохоуправление направило инспекторов. Медведица проявила агрессию, выгнать в лес ее не удалось. Инспекторами было принято решение застрелить опасное дикое животное. Медвежонок не пострадал».

Как рассказал начальник Госохотуправления по Тюменской области Василий Щепелин, ситуация с медведицей на заводе «Сибура» «была очень серьезной». «Медведица зашла с медвежонком, поэтому была серьезная опасность для людей, особенно, если бы медвежонок захотел с кем-нибудь поиграть. Поэтому меры были приняты очень быстро, инспекторы застрелили медведицу», — сообщил Щепелин. Главный егерь региона добавил, что более подробную информацию сможет дать, лишь изучив отчеты о происшествии.

Медвежонка удалось отловить егерям, сотрудники Госохотуправления намерены передать его в зоопарк. Но пока еще не определено, в какой именно.

Николай Бастриков
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