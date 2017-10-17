13:08 17 октября 2017 0

Гора Шутун, с которой сорвался полицейский Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В результате несчастного случая погиб инспектор полка ППС из Екатеринбурга 28-летний Евгений Гулькин. Полицейский, находясь в отпуске, с компанией друзей поехал на природу, туристы устроились у горы Шунут возле Ревды. Скала Шунут-камень имеет высоту 726 метров и является самой высокой горой в окрестностях Екатеринбурга. Евгений гулял по горе, оступился, сорвался вниз со скалы и разбился, рассказали «URA.RU» друзья погибшего.

Когда Евгения нашли, оказалось, что он погиб на месте. Было уже темно, несколько часов товарищи караулили тело погибшего. В это время кто-то обворовала их лагерь, разбитый неподалеку.

В свердловском полицейском главке подтвердили инцидент. «К сожалению, это правда. Прежде всего, выражаю искренние соболезнования родным, близким и кто хорошо знал нашего коллегу. Его жизнь оборвалась на взлете: парень был на абсолютно хорошем счету на службе в подразделении. В органах внутренних дел работал более пяти лет и завести свою семью еще не успел. Буквально недавно вернулся из полугодичной командировки на Северном Кавказе, — рассказал „URA.RU“ Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. — В день трагической гибели он был не на службе — в отпуске. Спортсмен, вел активный образ жизни, часто с друзьями ездил по достопримечательностям Среднего Урала. Руководство и личный состав полка ДПС оказали помощь семье с организацией прощания». Похороны прошли на кладбище села Буланаш в Артемовском районе, откуда он родом. У погибшего остались мама и старшая сестра

Евгений Гулькин погиб на месте, сорвавшись с большой высоты Фото: «URA.RU»

По факту несчастного случая в СК проводят проверку.

«Следственным отделом по городу Ревда СКР проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Екатеринбурга 1989 года рождения, который получил не совместимые с жизнью травмы, упав во время нахождения на горе Шунут Ревдинского городского округа. Предварительно установлено, что мужчина находился на данной горе вместе со своими знакомыми. По имеющимся сведениям, инцидент произошел в результате несчастного случая. Сейчас для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза», — сообщил «URA.RU» Денис Ахметсафин, руководитель СО Ревды СКР по Свердловской области.