В России запретят снимать наличные с анонимных карт

Премьер намерен пресечь нелегальный финансовый оборот
Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете физическим лицам снимать наличные при помощи анонимных электронных средств платежа.
При этом в случае принятия документа у владельцев электронных средств платежа останется возможность перевода средств на счет юрилица, ИП, на собственный неанонимный счет или в банк для уплаты задолженности, пишет «Интерфакс».
Ранее премьер Дмитрий Медведев отметил, что анонимные электронные средства платежа часто используются в преступных целях, в том числе для отмывания денег. В случае принятия нового закона снимать наличные с предоплаченных карт можно будет только после полной идентификации.