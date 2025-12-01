«Виток, ведущий к третьей мировой»: в России отреагировали на слова НАТО об ударах по стране

В Госдуме заявили, что конфликт с НАТО неминуемо станет ядерным Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Обсуждения НАТО возможности упреждающих ударов по России раскручивают спираль, ведущую к третьей мировой войне. Об этом заявил Депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, альянс создает искусственные предлоги для агрессии, не имея реальных подтверждений «агрессивных действий» Москвы.

«Они забывают, что после третьей мировой войны вопрос, кто там первый нанесет упреждающий удар, снимется с повестки. Некому будет ни упреждающий, ни ответный удар наносить, мир исчезнет», — подчеркнул парламентарий. Его слова передает «Лента.ru».

Колесник убежден, что в ответ на такие заявления Россия должна наращивать обороноспособность, особенно в сфере стратегических сил. Любой гипотетический конфликт с блоком, по его словам, неминуемо перейдет в фазу с применением ядерной триады, что должно служить сдерживающим фактором для Запада.

Продолжение после рекламы