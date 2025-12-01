В Госдуме предположили, заблокируют ли Whatsapp* в скором времени

Полная блокировка мессенджера WhatsApp в России стала вопросом времени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полную блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России могут реализовать в течение двух-трех месяцев. Такое предположение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp* не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру», — заявил Андрей Свинцов. Его слова передает NEWS.ru. Также он добавил, что пользователям нужен переходный период для миграции на другие платформы.

Дополнительным стимулом для ужесточения мер, по мнению другого депутата Антона Горелкина, стала недавняя утечка дипломатических переговоров. Этот инцидент, как полагают, сыграл роль катализатора в ускорении процесса принятия решения о блокировке.

Ранее о неизбежности блокировки WhatsApp* заявлял депутат от Пермского края Антон Немкин, указывая на рост атак на пользователей в 3,5 раза по сравнению с 2024 годом, случаи взломов и кражи данных. Он напоминал, что на этом фоне, а также из ‑за нарушения российских законов, мессенджер уже сталкивался с ограничениями: в августе 2025 года в России были заблокированы голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*.