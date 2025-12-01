Ozon опроверг автосписание чаевых при выдаче заказов

Чаевые можно оставить от 10 до 300 рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В сети появилась информация о том, что маркетплейс Ozon внедрил опцию автоматического списания чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. Чаевые в компании ввели, однако списываться они будут только в случае желания клиента, сообщили в пресс-службе Ozon.

«При оформлении заказа по умолчанию будет стоять отметка в графе с суммой, которую клиент указал ранее. Если покупатель не захочет оставлять чаевые, он может выбрать графу „Без чаевых“, — пишет издание „Подъем“ со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что для удобства клиента после первой выплаты чаевых система запоминает банковскую карту и сумму. При этом, если человек передумает оставлять чаевые, он может в течение 15 минут отменить оплату, и деньги будут возвращены на его счет.