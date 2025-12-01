«Товарищи, нас просто послали ***»: 340 россиян застряли в аэропорту Красноярска

Пассажиры Vietjet Air в Красноярске ждут вылета во Вьетнам более суток Фото: Роман Наумов © URA.RU

Более 340 пассажиров рейса Vietjet Air уже свыше суток не могут вылететь из Красноярска во Вьетнам из-за неисправности самолета. В ходе конфликта представитель авиакомпании, по словам очевидцев, вел себя агрессивно, а людям не была оказана необходимая помощь.

«Товарищи! Нас просто послали на ***» — так пассажиры описали происходящее, комментируя действия сотрудника авиакомпании. По их словам, игнорировал вопросы, а позже пытался броситься на людей. Сообщение передает telegram-канал Mash.

На месте происшествия работает транспортная прокуратура, начавшая проверку по факту задержки рейса и инцидента. Новый вылет в Камрань предварительно запланирован на ночное время, при этом пассажирам ранее пришлось самостоятельно искать и оплачивать дорогу до гостиницы.

