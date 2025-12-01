«Товарищи, нас просто послали ***»: 340 россиян застряли в аэропорту Красноярска
Пассажиры Vietjet Air в Красноярске ждут вылета во Вьетнам более суток
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Более 340 пассажиров рейса Vietjet Air уже свыше суток не могут вылететь из Красноярска во Вьетнам из-за неисправности самолета. В ходе конфликта представитель авиакомпании, по словам очевидцев, вел себя агрессивно, а людям не была оказана необходимая помощь.
«Товарищи! Нас просто послали на ***» — так пассажиры описали происходящее, комментируя действия сотрудника авиакомпании. По их словам, игнорировал вопросы, а позже пытался броситься на людей. Сообщение передает telegram-канал Mash.
На месте происшествия работает транспортная прокуратура, начавшая проверку по факту задержки рейса и инцидента. Новый вылет в Камрань предварительно запланирован на ночное время, при этом пассажирам ранее пришлось самостоятельно искать и оплачивать дорогу до гостиницы.
Ранее похожая ситуация произошла в аэропорту Внуково, где более 300 российских туристов не могли вылететь во Вьетнам рейсом Azur Air из ‑за технической неисправности Boeing 767‑300. Тогда вылет многократно переносили, пассажиры часами ждали на полу терминала, а представители авиакомпании заявляли, что «любая техника может выйти из строя», после чего было решено направить резервный борт из Антальи.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.