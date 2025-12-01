Shot: в Москве взорвался еще один автомобиль
Сейчас на месте работают экстренные службы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Московской области за день взорвался второй автомобиль, на этот раз марки Kia. Об этом сообщили в соцсетях.
«Около получаса назад рванул автомобиль Kia на проспекте Вернадского», — пишет telegram-канал Shot. По предварительным данным, как уточняет канал, взрыв мог произойти из-за газового баллона. На месте сейчас находятся экстренные службы. Предварительно, пострадавших нет. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу столичного МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ранее канал сообщал, что в Новой Москве сгорела машина, владельцем которой оказался сотрудник одного из научно-исследовательских институтов (НИИ). Тогда речь шла о внедорожнике Land Cruiser.
