Shot: в Москве взорвался еще один автомобиль

01 декабря 2025 в 19:51
Сейчас на месте работают экстренные службы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Московской области за день взорвался второй автомобиль, на этот раз марки Kia. Об этом сообщили в соцсетях. 

«Около получаса назад рванул автомобиль Kia на проспекте Вернадского», — пишет telegram-канал Shot. По предварительным данным, как уточняет канал, взрыв мог произойти из-за газового баллона. На месте сейчас находятся экстренные службы. Предварительно, пострадавших нет. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу столичного МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ранее канал сообщал, что в Новой Москве сгорела машина, владельцем которой оказался сотрудник одного из научно-исследовательских институтов (НИИ). Тогда речь шла о внедорожнике Land Cruiser.

