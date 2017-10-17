Президент Украины Пётр Порошенко предложил лишить украинских депутатов неприкосновенности. Для этого украинский лидер хочет изменить Конституцию.
«Законопроектом предлагается изложить ст. 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым, народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность», — приводит «Национальная служба новостей» текст пояснительной записки.
Предполагается, что закон должен вступить в силу 1 января 2020 года, пишет RT.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в Киеве сегодня пройдет марш сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Одно из требований митингующих как раз касается отмены особого статуса депутатов, согласно которому, например, народного избранника крайне сложно арестовать.