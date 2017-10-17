16:34 17 октября 2017 0

Перинатальный центр в Сургуте может еще подорожать, но власти ХМАО уже подстраховались Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Цена строительства перинатального центра в Сургуте может вырасти на 1,7 млрд рублей. Правительство ХМАО заключило допсоглашение с генподрядчиком ООО «ВИС Инфраструктура», сообщили «URA.RU» в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Соглашение было принято из-за переноса окончания сроков строительства перинатального центра. Власти ХМАО признали, что из-за рекордного уровня грунтовых вод застройщик столкнулся с проблемами — здания пришлось поднимать на полтора метра, поэтому перинатальный центр введут в строй не в конце 2017-го, а 31 июля 2018 года.

В допсоглашении прописан еще один принципиальный момент — максимальный размер дополнительных расходов застройщика снижен на 300 млн рублей. Ранее после окончания строительства генподрядчик мог рассчитывать получить дополнительно 2 млрд рублей, теперь только 1,7 млрд рублей.

«Соглашение готовилось во время резких колебаний валютного курса. В соглашении есть раздел о возможности увеличения стоимости перинатального центра при колебании бивалютной корзины после сдачи в эксплуатацию и экспертизы стоимости. Чтобы ограничить частного партнера в его аппетитах, была предусмотрена максимальная сумма в 2 млрд. Учитывая, что сроки строительства увеличились, а рубль крепкий, правительство уменьшило эту сумму, сократив пределы на 300 млн рублей», — прокомментировал ситуацию «URA.RU» и. о. директора департамента здравоохранения ХМАО Владислав Нигматуллин, добавив, что на эти деньги «ВИС Инфраструктура» сможет претендовать, только если докажет, что стоимость строительства выросла.

Перинатальный центр в Сургуте возводится по программе государственно-частного партнерства. Эта стройка считается самым дорогим социальным проектом в истории ХМАО — по последним данным, возведение объекта обойдется в 11 млрд рублей, при изначально планируемой сумме в 18 млрд. Новый роддом также один из самых долгожданных объектов — действующий перинатальный центр в Сургуте принимает в четыре раза больше родов, чем предусмотрено проектом.