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Главные новости Курганской области
17:17  17 октября 2017 0

Курганские медики уронили пациентку с каталки. Следствие выясняет причину смерти женщины

Дорожное покрытие, разное Курган, скорая помощь
67-летнюю пациентку неудачно транспортировали в БСМПФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Кургане проводится доследственная проверка по факту смерти пенсионерки в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи.

67-летнюю пациентку медики уронили с каталки во время транспортировки в БСМП, в результате чего она могла получить тяжелые травмы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшедшего, назначены необходимые экспертизы, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Связаться с главным врачом Курганской БСМП Сергеем Фроловым корреспонденту «URA.RU» не удалось, на звонок по номеру мобильного телефона он не ответил. Отметим, что за последний месяц персонал больницы второй раз оказывается в поле зрения следователей: СКР проводит проверку обстоятельств гибели 34-летнего курганца, которого, по словам его родственников и друзей, в БСМП «залечили до смерти», поставив неправильный диагноз.

Анна Бояркина
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