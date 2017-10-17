В Кургане проводится доследственная проверка по факту смерти пенсионерки в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи.
67-летнюю пациентку медики уронили с каталки во время транспортировки в БСМП, в результате чего она могла получить тяжелые травмы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшедшего, назначены необходимые экспертизы, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Связаться с главным врачом Курганской БСМП Сергеем Фроловым корреспонденту «URA.RU» не удалось, на звонок по номеру мобильного телефона он не ответил. Отметим, что за последний месяц персонал больницы второй раз оказывается в поле зрения следователей: СКР проводит проверку обстоятельств гибели 34-летнего курганца, которого, по словам его родственников и друзей, в БСМП «залечили до смерти», поставив неправильный диагноз.