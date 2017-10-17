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17 октября 2017
16 октября 2017
15 октября 2017
19:17  17 октября 2017 0

С курганского детсада требуют миллион рублей за трамву ребенка-инвалида

Оставленный без присмотра в детсаду ребенок с синдромом Дауна получил серьезную травму на этой горкеФото предоставлено Алексеем О.

Курганский городской суд рассматривает иск родителей ребенка-инвалида, получившего тяжелую травму на горке в муниципальном детском саду. Истцы утверждают, что руководство детсада пытается уйти от ответственности и выставить виновным в несчастье самого особенного ребенка.

Инцидент с малышом произошел в июне этого года на территории детского сада «Мишутка». Во время прогулки четырехлетний мальчик, катаясь с металлической горки, получил двойной винтообразный перелом правой ноги. Как рассказал «URA.RU» отец малыша Алексей О., экспертиза установила, что горка не соответствовала нормам безопасности и не была проверена перед началом учебного года. Однако разрешение на ее эксплуатацию было выдано. «Заведующая это во внимание брать не хочет. Пытается все свалить на недосмотр воспитателя и некую неуправляемость нашего ребенка. Хотя воспитатель единственная была с травмированным ребенком, когда мы приехали по звонку из детсада. И позже, когда мы повезли дико ревевшего сына на такси в травпункт, только она интересовалась его здоровьем», — подчеркнул отец.

Нога малыша с синдромом Дауна попала в проем бортика горки
фото: предоставлено Алексеем О.

Представители детсада объяснили родителям, что не вызвали «скорую», потому что «из ноги ребенка кость не торчала» и невозможно было понять, какую травму он получил. После несчастного случая отношение руководства учреждения к семье изменилось. «Заведующая позвонила нам только на четвертый день после травмы. После чего настойчиво стала предлагать перевести ребенка в другой сад. Когда мы отказались, она прямо заявила, что приложит все усилия, чтоб выжить ребёнка, — говорит отец малыша. — Жена ходила в департамент к начальнику на приём, после этого вроде успокоились. Но отношение все равно не то — нашего ребенка вдруг стали считать неуправляемым».

Больше месяца мальчик был с гипсом на ноге, повторный снимок после перелома показал смещение. «Можно сказать, сыну пришлось заново учиться ходить. У него был сильный испуг», — рассказал Алексей.

Опасная горка была допущена в эксплуатацию в 2016 году. После несчастного случая ее убрали
фото: Елена Камшилова

Заведующая детским садом Елена Третьякова в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердила, что «родителям предлагалось перевести ребенка в специализированный детский сад», но исключительно для пользы мальчика. «Ребенок у них неговорящий, там он мог бы научиться говорить. В специализированном детском саду проводят занятия дефектологи, логопеды, психологи. Там находятся такие же дети, и с ними занимаются целый день. При этом родителям было сказано, что если что-то в том детсаду их не устроит, ребенок сможет вернуться обратно — место за ним сохранят. Никто на ребенке отыгрываться не собирается», — подчеркнула заведующая. В целом Третьякова считает иск родителей малыша к детсаду необоснованным. «Мы сделали все, что положено по инструкции. А мама ребенка просто на этом хочет заработать. Да, право добиваться возмещения морального ущерба у них есть, но это могло произойти везде, не только у нас на площадке, потому что у ребенка есть свои особенности», — отметила заведующая.

Адвокат семьи пострадавшего ребенка Елена Камшилова считает, что вина детского образовательного учреждения очевидна — это «не соответствующее ГОСТУ игровое оборудование и отсутствие контроля за детьми». «Ребенок в момент происшествия был один, без воспитателя и надзора. После получения травмы ему не была оказана медпомощь, только вызвали родителей. В детском саду нет медика. Нести ответственность должны должностные лица детского сада и администрации города, которые согласовали установку таких горок. Пока мы заявили иск к детскому саду о компенсации морального вреда ребенку и его маме», — прокомментировала ситуацию Камшилова.

Анна Бояркина
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