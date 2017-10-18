Кунгурских сирот селили в старые квартиры с долгами за коммуналку
Чиновники Кунгурского района Пермского края предоставляли детям-сиротам жилье, не соответствующее необходимым мерам безопасности. Об этом стало известно по итогам прокурорской проверки.
Выяснилось, что сирот вынуждали селиться в аварийное жилье. В домах на протяжении многих лет не проводился ремонт, а задолженность по оплате коммунальных услуг систематически не взималась со сторонних лиц, владеющих квартирами. В конечном итоге ветхое жилье предоставлялось бывшим воспитанникам детских домов, сообщает «В курсе.ру».
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по итогам проверки четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, среди них глава территориального управления Минсоцразвития.