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15 октября 2017
03:53  18 октября 2017 0

Пермские чиновники селили детей-сирот в аварийных домах

Ветхое и аварийное жилье. Курган, старый дом, ветхое и аварийное жилье, кому верить
Кунгурских сирот селили в старые квартиры с долгами за коммуналкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чиновники Кунгурского района Пермского края предоставляли детям-сиротам жилье, не соответствующее необходимым мерам безопасности. Об этом стало известно по итогам прокурорской проверки.

Выяснилось, что сирот вынуждали селиться в аварийное жилье. В домах на протяжении многих лет не проводился ремонт, а задолженность по оплате коммунальных услуг систематически не взималась со сторонних лиц, владеющих квартирами. В конечном итоге ветхое жилье предоставлялось бывшим воспитанникам детских домов, сообщает «В курсе.ру».

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по итогам проверки четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, среди них глава территориального управления Минсоцразвития.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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