Медведев: искусственный суперинтеллект обнулит мозги человечеству

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сделал несколько заявлений на форуме «Открытые инновации», проходящем в эти дни в Москве. Российский премьер предрек, что нефть заменят массивы данных, призвал объединить усилия человечества для «прыжка в цифровой мир» и пошутил про суперинтеллект, который «обнулит мозги».
«Надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект, не поменял нам всем органы и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить наши мозги», — цитирует Дмитрия Медведева телеканал НТВ.
По словам премьера, мир стоит на пороге масштабной трансформации в основе которой лежит использование цифровых технологий. При этом главной задачей становится поиск рецепта, как превращать массивы данных в полезные решения. «Кто упустит эти возможности, останется на обочине, возможно, навсегда. Это верно и по отношению к отдельным компаниям, и к отраслям экономики, и к целым государствам», — заявил Дмитрий Медведев