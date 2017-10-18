{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Официально: храм не будет построен на территории пруда. "URA.Ru" узнало о настоящей причине переноса стройки.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
10:19  18 октября 2017 1

Медведев: искусственный суперинтеллект обнулит мозги человечеству

Праймериз Единой России. Москва, медведев дмитрий
Российский премьер уверен, что мир на пороге очередных глобальных измененийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сделал несколько заявлений на форуме «Открытые инновации», проходящем в эти дни в Москве. Российский премьер предрек, что нефть заменят массивы данных, призвал объединить усилия человечества для «прыжка в цифровой мир» и пошутил про суперинтеллект, который «обнулит мозги».

«Надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект, не поменял нам всем органы и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить наши мозги», — цитирует Дмитрия Медведева телеканал НТВ.

По словам премьера, мир стоит на пороге масштабной трансформации в основе которой лежит использование цифровых технологий. При этом главной задачей становится поиск рецепта, как превращать массивы данных в полезные решения. «Кто упустит эти возможности, останется на обочине, возможно, навсегда. Это верно и по отношению к отдельным компаниям, и к отраслям экономики, и к целым государствам», — заявил Дмитрий Медведев

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров