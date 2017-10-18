12:33 18 октября 2017 0

Подполковник ФСИН обвиняется в создании системы пыток Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Суд Верх-Исетского района г. Екатеринбурга закончил изучение свидетельств, представленных прокуратурой по уголовному делу в отношении замначальника ИК-2, а также пяти заключенных из числа «актива» колонии. Сотрудник ГУФСИН обвиняется в том, что, пользуясь служебным положением, организовал систему пыток арестантов в период 2012—2013 годов.

Как заявил на процессе представитель обвинения, замначальника учреждения контролировал дневальных отрядов на режимных объектах колонии. За исполнение его указаний по запугиванию осужденных те поощрялись различными послаблениями режима. В качестве примера пресс-служба прокуратуры привела «URA.RU» случай с прибытием заключенного в ноябре 2012 года. За отказ надеть повязку активиста он был избит дубинками, на следующий день в туалете его раздели и снова избили до потери сознания, а в заключение приковали наручниками к кровати в карантинном отделении. Все происходящее фиксировалось на видео.

Представитель прокуратуры потребовал лишить замначальника колонии звания подполковника внутренней службы и назначить ему в наказание 8 лет лишения свободы. Для «активистов» обвинение предложило назначить в наказание 5-5,5 лет лишения свободы в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств.

Продолжение заседания назначено на 31 октября, в этот день выступят адвокаты обвиняемого, а также он сам с последним словом. После этого суд примет окончательное решение.