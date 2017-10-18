13:08 18 октября 2017 0

Со следующего года тюменцы будут платить налог на имущество в гораздо большем размере Фото: depositphotos.com © URA.RU

Администрация Тюмени собирается ввести максимально возможный налог на недвижимость для физических лиц. В среду, 18 октября, мэрия предложит депутатам гордумы рассмотреть поправки в Положение о местных налогах.

Согласно предложению мэрии, с 1 января 2018 года тюменцы будут платить налоги на недвижимость исходя из ее кадастровой стоимости. Размер ставки налога определяют власти муниципалитетов в пределах от 0% до 0,3%. Согласно проекту изменений в Положение о местных налогах Тюмени, внесенному в комиссию по бюджету, налогу и финансам городской думы, мэрия выбрала максимальный вариант — 0,3% от кадастровой стоимости жилья. Кроме квартир и жилых домов, по новой ставке будут обложены налогами гаражи, машиноместа, хозяйственные строения и сооружения на приусадебных участках.

Налог будет расти поэтапно: за 2018 год собственники жилья заплатят налог с 20% его кадастровой стоимости, за 2019 — с 40%, за 2020 — с 60% и так далее, пока за 2022 год не придется заплатить налог со 100% кадастровой стоимости жилья. Первые «платежки» придут горожанам в декабре 2019 года. В проекте предусмотрены льготы: на площадь квартиры до 20 квадратных метров и жилого дома до 50 «квадратов» собственник получит налоговый вычет.

Согласно оценке Счетной палаты города, прогнозируемая сумма налога на недвижимость физических лиц за 2018 год составит 501,5 млн рублей. Это на 285 миллионов рублей больше, чем город может получить без нового порядка уплаты налога.

На данный момент, по данным гендиректора агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, однокомнатная «хрущевка» площадью 30 кв. м в районе улицы Парфенова в Тюмени имеет рыночную стоимость 1,5-1,6 миллиона рублей. Кадастровая стоимость таких квартир близка к рыночной, говорит Хусаинов. По новой системе, собственник такой «однушки», с учетом налогового вычета, станет платить налог на имущество в размере 1,5-1,6 тыс. рублей в год.

Владельцы более просторного жилья заплатят гораздо больше. Так, средняя квартира в Тюмени площадью 52-54 квадратных метра в Тюмени стоит, по оценкам Ильдара Хусаинова, около трех миллионов рублей. Если принять, как говорит эксперт, что кадастровая стоимость близка к рыночной, в год владелец такой квартиры заплатит примерно 7,5 тыс. рублей налога на недвижимость.

Ильдар Хусаинов считает, что новый налог вряд ли «уронит» рынок недвижимости в Тюмени. «Если снижение рынка и произойдет, оно составит 0,3 — 0,5% от уровня спроса», — говорит Хусаинов. «Лучше бы, конечно, вообще налогов не было, но мы видим реальные выгоды от уплаты налогов, видим, как развивается город и понимаем, куда идут наши деньги», — считает эксперт.

Депутаты гордумы рассмотрят предложение мэрии уже сегодня, 18 октября. Учитывая сложившуюся в городском парламенте практику одобрять предложения администрации города, вероятно, предложение будет принято членами комитета по бюджету. После этого проект изменений в Положение о городских налогах будет вынесен на рассмотрение городской думы.

Как писало «URA.RU», 6 октября 2017 года комитет по бюджету тюменской областной думы одобрил новый порядок уплаты налога на имущество для всей Тюменской области. Выбор ставки налога был отдан «на откуп» муниципалитетам. Окончательное решение по этому законопроекту областной думе еще предстоит принять в четверг, 19 октября.