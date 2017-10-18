Начался суд по делу свердловского экс-министра Сидоренко

13:15 18 октября 2017 0

Чиновник "записал" свой бизнес на брата и тещу Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко. Об этом сообщили «URA.RU» в суде Верх-Исетского района города.

Несколько предыдущих попыток начать суд по тем или иным причинам срывались или переносились. В предыдущий раз, 26 сентября, процесс не пошел из-за того, что не смогла прийти адвокат бывшего чиновника.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Сидоренко обвиняется в том, что, будучи министром транспорта и связи, он незаконно занимался предпринимательской деятельностью, получая доход от коммерческих предприятий и фактически являясь их собственником. Формально бизнес был «записан» на родственников чиновника — брата и тещу.

По версии следствия, 70% ООО «УралДорТехнологии» принадлежали Сидоренко через тещу, а ООО «УралТрансПетролиум» якобы полностью принадлежало брату чиновника. Однако с 2010 по 2016 годы Сидоренко лично или через доверенных лиц руководил этими организациями, принимал и увольнял сотрудников, вел финансовую деятельность.