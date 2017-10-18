14:33 18 октября 2017 0

Режникель полностью расплатился с рабочими, но остался должен банку более 200 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единственное на Среднем Урале предприятие по обогащению никеля признано банкротом. Такое решение арбитражный суд Свердловской области принял 17 октября.

Процедура прошла по упрощенной схеме, то есть свою несостоятельность признала сама компания. Все это заняло в общей сложности около полутора месяцев — это практически минимальный срок для такого рода решений. Заявление о банкротстве подал банк «РОСТ» — один из самых крупных кредиторов предприятия. Совокупный долг «Режникеля» перед ним — около 4,5 млрд рублей. В исковом заявлении говорится, что «РОСТ» требует признать предприятие банкротом за невозврат около 202 млн рублей.

Иск о банкротстве кажется не очень логичным: ведь «Режникель» официально прекратил работу еще весной 2017 года, сократил рабочих с положенными выплатами и стал распродавать площадки инвесторам, чтобы расплатиться с кредитным учреждением.

«Подоплека в том, что банк уже готов потерять эту сумму, однако списать ее законно он может только через процедуру признания должника несостоятельным», — говорит источник агентства, знакомый с делом.

Теперь площади бывшего «Режникеля» будут продаваться всем желающим — ориентировочно с декабря. «Так инвесторы смогут войти на предприятие юридически чисто, быстро начать производство», — утверждает собеседник.

Сейчас на площадках уже бывшего «Режникеля» пытаются начать работу две компании, которые купили площадки и оборудование для цехов. ООО «Спайдермаш» для производства металлургического оборудования приобрел ремонтно-механический цех, в электротермическом цехе теперь работает ООО ПК «Арсеналвтормет», там идет переработка лома цветных металлов. Все эти выплаты так или иначе помогали рассчитываться с ООО « БАНК РОСТ». «Новые сделки купли-продажи имуществоа в рамках банкротства также смогут закрыть еще одну часть долга перед банком», — считает собеседник агентства.

Никелевый завод в городе Реж (Свердловская область) начал работать более 80 лет назад. Его основное производство — плавка на трех шахтных печах руды и получение никелевого штейна (заготовок для выплавки металла). Предприятие принадлежало группе «Русникель», которая заявила сначала о полной приостановке работы на всех площадках — головном «Уфалейникеле» (Челябинская область), «Режникеле» (обогащение руды) и Серовском руднике (добыча полезных ископаемых).

О приостановке производства на заводе «Режникель» из-за низких цен на продукцию завода стало известно в январе 2017 года. Сначала для сотрудников был введен режим вынужденного простоя. Позже собственники приняли решение, что завод будет остановлен полностью, а примерно 900 человек останутся без работы. Предполагалось, что сотрудники уйдут по сокращению штата, то есть им будут сделаны все полагающиеся в таких случаях выплаты. Одновременно власти области и собственники завода заявили о поисках инвестора, чтобы он организовал на площадках новое производство. Сейчас там уже работает примерно 300 человек.