Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась с депутатским запросом на имя директора ФСБ Бортникова, руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина, а также генерального прокурора РФ Чайки. Об этом «URA.RU» сообщила сама Поклонская. Она просит проверить законность выделения государственных средств на съемки фильма «Матильда», указывая, что команда режиссера обманула государство, подменив сценарий.
«Бюджетное финансирование выделялось под сценарий про фильм о жизни балерины Матильды Кшесинской, а фактически была снята картина про Святого Царственного Страстотерпца Николая II», — пишет депутат Поклонская. Она поясняет, что прокатное удостоверение выдавалось (еще в 2012 году) «Творческому производственному объединению «РОК» на съемки картины по сценарию Андрея Геласимова, фактически же был снят другой фильм — по сценарию Александра Терехова.
«Направленные мной в Ваш адрес документы подтверждают приведенные ранее в депутатских запросах и в направленных видеоматериалах В. Москалева факты, что за бюджетные средства был фактически создан иной, заведомо провокационный фильм, чем тот, под который выделялось бюджетное финансирование, что является нецелевым использованием бюджетных средств», — пишет Наталья Поклонская.
Она отмечает, что получившаяся в итоге кинолента в силу указанных обстоятельств не может иметь статуса национального фильма. Это, в свою очередь, влечет отмену льгот, которые «Матильда» имеет сегодня как национальный фильм — в частности, по уплате НДС (от которого такие фильмы освобождены). Все это, по ее словам, прямо свидетельствует, что ООО «ТПО «РОК»… не выполнены условия госконтракта, требования федерального законодательства, а также, возможно, необоснованно не начислены и не уплачены в бюджет налоговые обязательства по НДС.
Также экс-прокурор Крыма, ссылаясь на экспертизу на сайте Роскомнадзора, требует, чтобы «Матильда» при показах сопровождалась знаком «18+», а не «16+». «Министерством [фильму] необоснованно присвоена категория «16+», так как в отдельных эпизодах фильма содержится информация, запрещенная для детей всех возрастных категорий и фильм соответствует информационной продукции «18+», — отмечает Поклонская.
Накануне Наталья Поклонская выступила с публичным видеообращением к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием лишить фильм «Матильда» прокатного удостоверения и не допустить выхода его в прокат (фильм должен выйти на российские экраны 26 октября).