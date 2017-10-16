12:44 16 октября 2017 0

По мнению Владислава Москвалева, глава минкультра причастен к хищениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-продюсер фильма «Матильда», некогда друг, а ныне враг режиссера Учителя Владислав Москалев, проживающий в Канаде, опубликовал очередное (третье по счету) видео, вскрывающее махинации, совершенные Учителем. Бывший соратник режиссера считает, что с помощью скандальной картины (к которой он имел отношение в самом начале съемок), из бюджета выведена и украдена огромная сумма — речь идет о сотнях миллионов.

«Режиссер А.Учитель и другие члены преступной группы (ОПГ) „Матильда“ заявляют, что бюджет фильма Матильда равен 25 миллионам долларов, — пишет Москалев на своей странице в „Фэйсбуке“. — Но на экране видно не более 12 миллионов долларов, учитывая уровень оплаты занятых актеров. Куда подевались 13 миллионов долларов от ОБЪЯВЛЕННОГО бюджета?»

По собственным подсчетам Москалева, на кинокартину было получено еще больше денег. «В своем третьем видеообращении я практически доказал, что РЕАЛЬНЫЙ бюджет фильма „Матильда“ равен 45 миллионам долларов — именно столько денег выделили на этот фильм инвесторы и государство, — пишет экс-продюсер ленты. — Если ОПГ „Матильда“ сняла фильм за 12 миллионов долларов, а на фильм было выделено 45 миллионов долларов — где деньги? Где еще 33 миллиона долларов???»

Ответ прост: все эти деньги, по мнению Москалева, были разворованы. «В третьей части моего видеообращения … продемонстрированы документы, которые были фальсифицированы членами ОПГ «Матильда» для того, чтобы получить

ВСЕ заранее запланированные 45 миллионов долларов США в бюджет фильма «Матильда» с целью дальнейшего разворовывания минимум 50% из этой суммы!!! — заявляет Москалев.

— Именно таким является стандартный норматив разворовывания денег, выделяемых государством на поддержку российского кинематографа (о чем Министр культуры РФ В.Мединский прекрасно осведомлен, ибо он в доле)».

Москалев сообщает, что все документы, продемонстрированные в видео в доказательство его слов, он переслал в Москву. Экс-продюсер говорит, что это еще не конец, и обещает выпустить в скором времени еще одну разоблачительную серию. «Вы узнаете, в том числе, что связывает Станислава Говорухина с Владимиром Винокуром и Александром Достманом (продюсерами „Матильды“), а также какие долги отдает Говорухин Винокуру, когда он по просьбе пародиста врет о достоинствах сюжета самого слабого из фильмов, снятых когда-либо режиссером А.Учителем», — обещает Москалев.

Поскольку в заявлениях Москалева содержатся обвинения в адрес режиссера, а также министра культуры РФ Владимира Мединского в совершении преступлений, «URA.RU» будет готово опубликовать соответствующие комментарии Алексея Учителя и Мединского на данную тему, как только они поступят в редакцию (к моменту публикации ответ на запрос не поступил). Ранее Москалев призывал не дать Учителю вывезти награбленные деньги в Израиль. Всероссийская премьера фильма «Матильда» пройдет 26 октября.