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Главные новости Челябинской области
16:37  18 октября 2017 0

Челябинский аэропорт срочно заказал макеты новых зданий, чтобы показать их Путину

Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот, аэропорт челябинск, баландино
Макет должны продемонстрировать главам двух государств 9 ноябряФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский аэропорт заплатит 1,2 млн. рублей за срочное изготовление макета аэровокзального комплекса. Объемная модель должна быть готова к 31 октября. Такая срочность вызвана проведением в столице Южного Урала 7—9 ноября форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который посетят президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

Руководство аэропорта решило продемонстрировать главам двух государств, как будет выглядеть аэропорт к 2020 году. Макет будет включать в себя существующее здание аэропорта, новое трехэтажное здание аэровокзала, привокзальную площадь, перрон и въездную группу, передает портал 74.ru. Заказ поручили выполнить ООО «Спектрум-Холдинг».

Ранее главный архитектор Челябинска Николай Ющенко сообщал, что существующие здания челябинского аэропорта постепенно снесут, а на их месте появятся новые.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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