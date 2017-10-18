Челябинский аэропорт заплатит 1,2 млн. рублей за срочное изготовление макета аэровокзального комплекса. Объемная модель должна быть готова к 31 октября. Такая срочность вызвана проведением в столице Южного Урала 7—9 ноября форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который посетят президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.
Руководство аэропорта решило продемонстрировать главам двух государств, как будет выглядеть аэропорт к 2020 году. Макет будет включать в себя существующее здание аэропорта, новое трехэтажное здание аэровокзала, привокзальную площадь, перрон и въездную группу, передает портал 74.ru. Заказ поручили выполнить ООО «Спектрум-Холдинг».
Ранее главный архитектор Челябинска Николай Ющенко сообщал, что существующие здания челябинского аэропорта постепенно снесут, а на их месте появятся новые.