К вице-губернатору Зырянову пришли следователи: в МУГИСО опять обыски

15:11 18 октября 2017 0

Уже полтора года ведомство остается под пристальным вниманием силовиков Фото: Александр Константинов © URA.RU

В министерстве по управлению госимуществом Свердловской области снова обыски. Как сообщают источники «URA.RU», вечером 17 октября следователи побывали в кабинете вице-губернатора Сергея Зырянова, курирующего сейчас ведомство. Сам чиновник в это время был на выезде.

По словам источников в силовых структурах, обыски проводились четвертым следственным управлением СКР, которое традиционно воздерживается от комментариев.

Через неделю исполняется своего рода годовщина — 25 октября 2016 года экс-глава министерства Алексей Пьянков был отпущен под залог до окончания расследования. До того, с весны 2016 года, в ведомстве проводились различные следственные действия, по итогам которых почти все прежнее руководство оказалось в числе обвиняемых или подозреваемых по различным статьям УК.

Тем временем источники «URA.RU» утверждают, что в ближайшее время МУГИСО и лично Сергею Зырянову предстоит выдержать новую атаку. На этот раз со стороны мэрии Екатеринбурга, которая намерена снова поднять вопрос о возвращении ей полномочий в сфере градостроительства и рекламы.