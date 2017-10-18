В Ямало-Ненецком автономном округе 18 октября стартовали продажи «народных облигаций». Ямальские власти планирует продать населению ценные бумаги на один миллиард рублей, которые будут вложены в экономику региона.
Стоимость одной «народной облигации» — тысяча рублей. Приобрести можно будет минимум 30 штук, фиксированная ставка составляет 9,25% годовых. Забрать средства можно будет в любой момент без потери доходности. 18 октября 2022 года регион выкупит все облигации.
Директора департамента финансов Ольга Медведева подчеркнула большой интерес жителей к облигациям. Она рассказала, что финансисты заранее открывали необходимые для этого брокерские счета. «Это новый инструмент, который дает жителям округа возможность стать инвесторами, вложить деньги в экономику региона и получить реальный доход, потому что деньги начинают работать», — отметила Медведева.
Продажи облигаций продлятся до 22 декабря 2017 года, но могут завершиться и раньше, если весь объём ценных бумаг будет продан. Информация по количеству оставшихся в продаже облигаций будет обновляться ежедневно в 10:00 по московскому времени.