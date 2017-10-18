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18 октября 2017
17 октября 2017
16 октября 2017
16:19  18 октября 2017 0

Власти Ямала придумали, как получить миллиард с населения. Система начала действовать сегодня

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Продажи облигаций продлятся до 22 декабря 2017 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе 18 октября стартовали продажи «народных облигаций». Ямальские власти планирует продать населению ценные бумаги на один миллиард рублей, которые будут вложены в экономику региона.

Стоимость одной «народной облигации» — тысяча рублей. Приобрести можно будет минимум 30 штук, фиксированная ставка составляет 9,25% годовых. Забрать средства можно будет в любой момент без потери доходности. 18 октября 2022 года регион выкупит все облигации.

Директора департамента финансов Ольга Медведева подчеркнула большой интерес жителей к облигациям. Она рассказала, что финансисты заранее открывали необходимые для этого брокерские счета. «Это новый инструмент, который дает жителям округа возможность стать инвесторами, вложить деньги в экономику региона и получить реальный доход, потому что деньги начинают работать», — отметила Медведева.

Продажи облигаций продлятся до 22 декабря 2017 года, но могут завершиться и раньше, если весь объём ценных бумаг будет продан. Информация по количеству оставшихся в продаже облигаций будет обновляться ежедневно в 10:00 по московскому времени.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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