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Главные новости Челябинской области
16:54  18 октября 2017 0

Начальником челябинской полиции стал выходец из Хабаровска

Иван Костенко сменил Игоря Иванова на посту замначальника челябинского главкаФото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев назначил временно исполняющим обязанности своего заместителя полковника Ивана Костенко, с которым хорошо знаком по работе в Хабаровском крае. Костенко сменит Игоря Иванова, который теперь руководит ГУ МВД по Кемеровской области, сообщили «URA.RU» в пресс-службе южноуральского полицейского главка.

О назначении Игоря Иванова впервые стало известно месяц назад. После этого главной интригой была кандидатура преемника. На пост замглавы ГУ МВД — начальника полиции претендовали два силовика: недавно назначенный руководителем управления уголовного розыска Сергей Богдановский и замначальника областной полиции по оперативной работе Иван Костенко. Первый ранее работал главой УМВД по Магнитогорску и считается человеком команды губернатора Бориса Дубровского. А со вторым начальник главка Андрей Сергеев знаком еще по работе в хабаровском УМВД, откуда «перевез» Костенко уже через три месяца после своего назначения в Челябинск. Судя по всему, вскоре его избавят от приставки «врио».

Иван Костенко родился 20 июля 1974 года в селе Черный Яр Астраханской области. В 2006 году он окончил Северный международный университет в Магадане по специальности «правоведение». Последней его работой до переезда в Челябинск был пост начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции в УМВД России по Хабаровскому краю при Андрее Сергееве. Переехав на Южный Урал, генерал пригласил и своего подчиненного на аналогичную должность, а затем перевел в заместители начальника полиции по оперативной работе. За время работы Костенко был награжден медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» II и III степеней, а также почетной грамотой МВД России.

Кроме Ивана Костенко, вслед за Андреем Сергеевым в Челябинскую область перебрались еще несколько полицейских из Хабаровска.

Сергей Леонов
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