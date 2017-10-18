17:21 18 октября 2017 0

Перенос строительства храма горожане восприняли как личную победу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Члены комитета по защите екатеринбургского пруда от строительства храма Святой Екатерины приветствовали решение о переносе сооружения культового объекта с воды на сушу. Об этом активисты движения рассказали «URA.RU». Эмоциональная дискуссия длилась больше года, и накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил рассмотреть проект строительства на набережной Исети.

Выпускник духовной семинарии Виктор Норкин, протестовавший вместе с горожанами против Храма на Воде, рассказал агентству, что в выступлении властей ему понравилось утверждение «храм все-таки состоится». «Это дело благое», — уверен Норкин.

Общественный активист Дмитрий Москвин считает хорошим событием снятие проблемы с городским прудом. Бизнесмен Алексей Глазырин назвал новую инициативу «большим достижением». «Приятно, что в решении важных вопросов к городской общественности прислушиваются», — сказал нашему агентству Глазырин.

Бывший кандидат в губернаторы Свердловской области Константин Киселев, который в своей кампании настаивал на отказе от строительства храма на искусственном острове, признался, что рад трем вещам. «Во-первых, что храма на воде не будет. Во-вторых, той тональности, которую взяла региональная власть. Они пошли на диалог с общественностью, поиск общественного согласия. Ну и, в-третьих, рад, что сознательно проблему не стали политизировать до выборов и решение по ней приняли сейчас, после завершения кампании», — сказал Киселев.

Достичь общественного консенсуса при этом пока не удалось. Собеседники агентства высказали замечания и к новому предложенному месту строительства. «Нужно будет выслушивать горожан, что они думают, — уверен Киселев. — Прошлый проект всё-таки был подготовлен под определенное место, и просто перенести его нельзя. Так же, как нельзя перенести Собор Василия Блаженного в Бирюлево. Здесь необходим новый проект. Он должен быть современным и соответствовать тому месту, где будет стоять».

Норкин предлагает возвести юбилейный храм на Ботанике. Дмитрий Москвин настаивает, чтобы «появился официальный проект, исходя из которого мы могли бы понять, что это будет за строительство». «Я не готов прямо сейчас схватиться за арматуру и бежать защищать Октябрьскую площадь. Но не исключаю, что многим жителям это будет не по нраву и они будут готовы продолжать борьбу и отстаивать свои интересы», — предупреждает Москвин. Глазырин продолжает считать, что храм не украсит акваторию городского пруда.

Руководитель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич также поддержал перенос храма с городского пруда, а в его расположении на Октябрьской площади он увидел тайный смысл. «Это будет точка притяжения власти: законодательной, исполнительной и духовной», — объяснил Гункевич, имея в виду, что рядом находятся здания правительства и Заксобрания.

Руководитель екатеринбургского филиала Transparency Екатерина Петрова уверена, что реальные причины отказа от идеи — не массовые протесты горожан. «Во-первых, результаты изысканий и исследований дна плюс заключение геофизиков показали, что это опасно для метро. Во-вторых, неадекватность фанатиков РПЦ, возбужденных на „Матильду“, с которыми могли бы столкнуться протестующие. Но основной причиной считаю реальную невозможность строительства на пруду. Когда это подтвердилось экспертизами и заключениями, появился Куйвашев на белом коне и типа поставил точку».

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сказал нашему агентству, что надеется: «те, кто ожесточенно выступает против строительства, найдут в себе силы, чтобы услышать голос разума и любви друг к другу. И не будут разжигать новых пожаров, понимая, что мы хотим наполнить предстоящий юбилей любимого города духовным смыслом. Тем более, один из вариантов строительства подразумевает не только возведение храма. Есть идея, как глубинно вписать здание в контекст города, создать новое общественное пространство, привлечь молодежь, оживить всю площадь».

Реакция членов комитета по защите пруда интересна еще и потому, что им, вероятно, известна истинная причина переноса строительства. Несколько дней назад комитет получил ответ на свой запрос от Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук. В нем говорилось, что строительство приведет к нарушению грунта, вода будет размывать зону контакта грунта и свай. Также при строительстве будут возникать сотрясения, которые негативно повлияют на целостность оболочки тоннеля метрополитена. Источник агентства утверждает, что это и стало причиной изменения настроений среди инициаторов восстановления храма.