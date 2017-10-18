ГИБДД отменила справки о ДТП

17:33 18 октября 2017 0

Водитель и так получает на руки все необходимые документы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ГИБДД упраздняет справки о дорожно-транспортных происшествиях. Инспекторы больше не будут их выдавать, а страховые компании перестанут их требовать. Нововведение вступит в силу с 20 октября. Ранее данные справки использовались для подсчета убытков после аварий и для начисления выплат.

Начальник управления ДПС и спецмероприятий ГИБДД России Александр Быков пояснил, что закона, который обязывает использовать подобный документ, давно нет, пишет «Коммерсант».

В ГИБДД уверены, что никаких проблем после упразднения справок об авариях не будет, так как водитель и без того получает на руки все необходимые документы. Это копия протокола или копия постановления по делу об административном правонарушении. Издание уточняет, что страховым компаниям этих сведений будет достаточно.