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18 октября 2017
17 октября 2017
Главные новости Челябинской области
17:54  18 октября 2017 0

Бурматов договорился о кресле руководителя в челябинском райсовете. Тефтелев и Барышев поддержали идею

Челябинская городская дума. Депутаты, скрябин виктор, алехин дмитрий
Дмитрий Алехин (в центре) станет спикером Металлургического райсоветаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председателем совета депутатов Металлургического района Челябинска станет руководитель Федерального центра сосудистой хирургии (клиника ЧелГМА) Дмитрий Алехин. Кандидатура помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова согласована с его коллегой Андреем Барышевым и мэром Евгением Тефтелевым, сообщил «URA.RU» источник в местном парламенте.

Дмитрий Алехин сменит на посту спикера Дениса Мацко, который перейдет на должность замглавы по социальным вопросам администрации Центрального района. «У Мацко „выросла корона“ после избрания председателем райсовета. Начал вести себя начальником — не с просьбами обращаться, а ставить задачи. В итоге испортил отношения со всеми. В районе начался раздрай. Бурматов и Барышев, у которых две трети в райсовете, обсудили ситуацию с Тефтелевым и решили, что кандидатура Алехина будет более уместной на этой позиции. Мацко убрали с поста секретаря местного отделения „Единой России“, скоро заменят в райсовете. Алехин же лечил или консультировал практически весь район, у него кристально чистая биография. А, главное, он снизит напряженность в райсовете. При этом, наверняка, продолжит преподавать и оперировать — законодательство это не запрещает», — добавил собеседник.

Имя Дмитрия Алехина впервые громко прогремело в челябинской политике в 2009 году, когда он выиграл в избирательном округе у действующего тогда спикера челябинской городской Думы Сергея Комякова. Причем, медик-самовыдвиженец набрал 50,17% голосов против 24,97% у единоросса, фаворита выборов. В 2014 году Алехин избрался в райсовет при поддержке движения «Соцгород» Андрея Барышева. Однако в число семи депутатов, которых райсовет делегирует в гордуму, он не попал.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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