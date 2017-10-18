Блокчейн-технологии будут тестировать на Урале

18:06 18 октября 2017 0

Власть начала думать, что технологию можно использовать для госуправления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятнадцати регионах России будут запущены проекты, использующие современную технологию использования информации — блокчейн. Об этом рассказал представитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Источник РБК заявил, что проекты разрабатываются в сферах ЖКХ, страхования, финансовых технологий, логистики, здравоохранения, строительства и инфраструктурных проектов. Регионами-пионерами станут республики Бурятия, Башкортостан, Татарстан, Крым, Карелия, Марий Эл и Краснодарский край.

Первыми среди областей, по данным источника, будут Новгородская, Омская, Ростовская, Новосибирская, Самарская, Тверская и Тюменская области, а также Санкт-Петербург.

Блокчейн — это выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, которые содержат информацию. Чаще всего эти цепочки хранятся и независимо друг от друга обрабатываются на множестве разных компьютеров.

Ранее блокчейн использовался в основном для создания криптовалют, но в последнее время многие страны, в том числе Россия, начали думать о том, как внедрить новшество в госуправление и другие сферы.

«Национальная служба новостей» напоминает, что недавно учредитель РАКИБ Александр Трещев заявил, что россияне почти ничего не знают о современных технологиях, и посчитал, что власти должны начать принимать меры, которые позволят избежать мошенничества в данной сфере. Поводом для заявления стала афера цыган, которые продали россиянину монеты, заявив, что это наличные биткоины.