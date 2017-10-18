18:49 18 октября 2017 0

Из-за семьи Чекиных жители Ханты-Мансийска остались без воды. Фото: Pixabay.com

Дети скандально известного предпринимателя из ХМАО, пытаясь шантажировать управляющую компанию, оставили без воды жителей Ханты-Мансийска. Об этом 18 октября, в среду, «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.



По словам собеседников, жители многоквартирного дома на улице Чехова, 26 остались без воды из-за семьи Чекиных, детей Юрия Чекина, который является главным подозреваемым в уголовном деле по организации и убийству бывшего прокурора ХМАО Юрия Бедерина.

Убийцу прокурора так и не нашли. Главный подозреваемый Юрий Чекин до сих пор в розыске

«До того как Чекин-старший скрылся от правоохранительных органов, он оставил своим детям Сергею, Алексею и Алене бизнес в виде огромных подвальных помещений по всему городу. Они стали сдавать их различным частникам и зарабатывать на этом деньги, не оплачивая счета ЖКХ. Когда из управления обратились с претензией о долге, Чекины решили шантажировать коммунальщиков отключением воды. Поскольку распределяющие вентили находятся в их подвале, они просто отключили подачу воды и закрыли помещения от сотрудников ЖКХ, оставив всех жителей без воды», — рассказывает один из жителей.

Директор ЖКУ Ханты-Мансийска Софья Трапезникова прокомментировала информацию жильцов дома следующим образом: «Да, такая ситуация действительно произошла в октябре 2017 года, когда некий гражданин, владеющий подвальным помещением многоквартирного жилого дома №26 по улице Чехова, попытался шантажировать управляющую компанию МП „ЖКУ“ и жителей данного дома путем отключения систем жизнеобеспечения дома».

Также Софья Трапезникова добавила, что хозяева данных подвальных помещений задолжали за оплату жилищно-коммунальных услуг более 3 млн рублей.