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18 октября 2017
19:47  18 октября 2017 0

У депутатов Госдумы пропали служебные документы, отправленные по почте

Дубровский в Сатке. Челябинск., почта россии
Епифанова отметила, что работой «Почты России» недовольны многие россиянеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники «Почты России» потеряли служебное письмо вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, которое она отправила в Республику Коми. На это парламентарий пожаловалась главе Минкомсвязи Николаю Никифорову во время правительственного часа.

«Мной из Государственной думы был отправлен законвертованный служебный документ в Республику Коми, было это в конце июля. Почтовое отправление к месту назначения не доставлено до сих пор, прошло три месяца, и боюсь, что оно не будет доставлено уже никогда», — цитирует вице-спикера РБК.

Епифанова обратила внимание Никифорова на то, что работой «Почты России» недовольны многие россияне. Она привела данные социальных исследований, в которых говорится, что с пропажей почтовых отправлений хотя бы раз в жизни сталкивался каждый десятый из опрошенных.

«URA.RU» писало, что глава «Почты России» Николай Подгузов попросил государство оказать поддержку бюджетной организации. Менеджер уверял, что с правительством страны ведутся переговоры о возврате практики субсидий. Но затем вице-премьер Аркадий Дворкович сказал журналистам, что правительство не собирается выделять средства «Почте России».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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