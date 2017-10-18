{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
17 октября 2017
16 октября 2017
20:44  18 октября 2017 0

Госдума разрешила бомжам усыновлять детей. Но закон актуален только для Арктики

Жизнь оленеводов. Сургут, оленья упряжка, курение, оленевод, ханты, кмнс
Ямальские оленеводы юридически считаются лицами без определенного места жительстваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий кочевым народам Севера усыновлять детей. До этого дня ненцы, ханты, манси и чукчи, не имеющие постоянного места жительства, такой возможности не имели. Об этом в среду, 18 октября, сообщила «URA.RU» в заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко.

Инициатором законопроекта выступила сама Елена Зленко и другой депутат ямальского парламента — Елена Лаптандер. Чумы, яранги, юрты и прочие «мобильные» жилища обитателей тундр и степей не подходят под определение «жилое помещение». И согласно пока еще действующему законодательству, лица без определенного места жительства не имеют права ни усыновить, ни взять под опеку детей, оставшихся без попечительства родителей.

«В ближайшем времени они (коренные жители — прим. ред.) получат полное право усыновлять детей и воспитывать их в соответствии с традиционными обычаями их жизни. Мы очень ждем и надеемся, что законопроект будет принят окончательно. Прежде всего, он важен для наших детей, он распространяется на всех представителей коренных малочисленных народов Арктического региона», — отметила Елена Зленко.

Сейчас в детских домах Ямала живут 103 ребенка. Половина из них — дети коренных народов Севера. По мнению авторов законопроекта, появись возможность усыновления таких детей ненцами или манси и детские дома бы опустели.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров