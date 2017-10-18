Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий кочевым народам Севера усыновлять детей. До этого дня ненцы, ханты, манси и чукчи, не имеющие постоянного места жительства, такой возможности не имели. Об этом в среду, 18 октября, сообщила «URA.RU» в заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко.
Инициатором законопроекта выступила сама Елена Зленко и другой депутат ямальского парламента — Елена Лаптандер. Чумы, яранги, юрты и прочие «мобильные» жилища обитателей тундр и степей не подходят под определение «жилое помещение». И согласно пока еще действующему законодательству, лица без определенного места жительства не имеют права ни усыновить, ни взять под опеку детей, оставшихся без попечительства родителей.
«В ближайшем времени они (коренные жители — прим. ред.) получат полное право усыновлять детей и воспитывать их в соответствии с традиционными обычаями их жизни. Мы очень ждем и надеемся, что законопроект будет принят окончательно. Прежде всего, он важен для наших детей, он распространяется на всех представителей коренных малочисленных народов Арктического региона», — отметила Елена Зленко.
Сейчас в детских домах Ямала живут 103 ребенка. Половина из них — дети коренных народов Севера. По мнению авторов законопроекта, появись возможность усыновления таких детей ненцами или манси и детские дома бы опустели.