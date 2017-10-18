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18 октября 2017
22:22  18 октября 2017 0

Арестован главный конструктор МВД. Его взяли прямо на выставке силовиков

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Нечаева арестовали на два месяцаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Басманный суд Москвы арестовал главного конструктора МВД РФ Андрея Нечаева. Он арестован по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Об этом сообщает RT со ссылкой на суд. Заключение Нечаева продлится до 17 декабря текущего года. По данным издания, он был задержан на выставке «Интерполитех-2017» и доставлен на допрос.

Задержанный в последнее время исполнял обязанности руководителя Научно-производственного объединения «Спецтехника и связь» МВД России (ФКУ НПО «СТиС» МВД России).

Ранее «URA.RU» сообщало, что на выставке «Интерполитех-2017» МВД, ОМОН и Росгвардия заинтересовались новым вооружением — щитами со встроенными электрошокерами. Они могут поступить в распоряжение ведомств уже в 2018 году.

Иван Антонов
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