22:45 18 октября 2017 3

Кальяны, вейпы и электронные сигареты запретят курить в ресторанах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Новая табачная концепция Минздрава на 2018—2022 годы состоит в ограничении электронных сигарет и вейпов. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова на конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Уругвае.

Электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняют к табаку и введут полный запрет на их использование в общественных помещениях. Также запретят продажу данных товаров несовершеннолетним. В планах ведомства — повысить налог и акцизы на табачную продукцию и ввести ряд ограничительных мер для курильщиков.

Концепция уже внесена на рассмотрение в правительство РФ. По словам Скворцовой, «в настоящее время разработан следующий шаг концепции по борьбе с табакокурением, которая должна поэтапно вводить новые меры, ограничивающие курение с 2018 по 2022 годы и дальнейшую перспективу. Эта новая концепция внесена в правительство РФ… и включает в себя меры, направленные на ограничение, в том числе, средств электронной доставки никотина», передает ТАСС.