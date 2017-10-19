07:27 19 октября 2017 0

Рефинансирование оздоравливает экономику Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За 8 месяцев 2017 года 54% новых кредита бралось россиянами для рефинансирования уже имеющихся. К таким выводам пришло Объединенное кредитное бюро, проведя исследование по просьбе «Известий».

Эксперты считают, что в сложившихся условиях это хороший показатель, говорящий о стабилизации сектора потребительского кредитования и снижения банковских рисков.

Основная масса кредитов населения начала нарастать в 2014 году, когда Центробанк установил ставку рефинансирования в 17% и, соответственно, банки установили максимальные ставки по кредитам. Сейчас ставка рефинансирования снижена до 8,5%, что привело к снижению и банковских продуктов. В таких условиях перекредитование позволяет снизить нагрузку на 2-7% годовых. При этом уменьшаются риски невозвратов, что ведет к оздоровлению всего сегмента в целом.