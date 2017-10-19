Суд вынес решение об аресте экс-главы мэрии Челябинска

Челябинский областной суд 19 октября, в четверг, отклонил апелляцию адвокатов бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова об освобождении его из СИЗО и замене меры пресечения на домашний арест или залог в 5 млн рублей. Как передает корреспондент «URA.RU», на возобновившемся после паузы в неделю заседании, следствие вновь приобщило несколько документов, но на этот раз защитникам дали не неделю на ознакомление, а несколько минут.
Суд встал на сторону прокуратуры, представившей на прошлом заседании 12 октября среди прочего материалы прослушки телефонных разговоров, протоколы допроса свидетелей, в том числе директора МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» депутат гордумы Сергея Лобанова и депутата Заксобрания области Владимира Чебыкина, партнера по бизнесу бывшего первого вице-губернатора Сергея Комякова. Последний, по информации источников в правоохранительных органах, также фигурирует в деле.
Защита настаивала на изменении меры пресечения, поскольку при обыске у Давыдова изъяли заграничный и гражданский паспорт. Давление на свидетелей экс-глава администрации не оказывал, отягчающих обстоятельств нет. Примечательно, что залог в 5 млн рублей готов внести сын бывшего чиновника, которого также зовут Сергей Давыдов.
Экс-глава мэрии Сергей Давыдов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия он участвовал в выводе денег со счетов МУП «ЧКТС» с 2012 по 2015 годы.
Бывшего сити-менеджера задержали 29 сентября. По решению Центрального райсуда Челябинска, он арестован и будет содержаться в СИЗО минимум до 29 ноября. Адвокаты экс-чиновника обжаловали это решение в облсуде.
Расследование ведет УФСБ по Челябинской области.